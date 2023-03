19.03.2023 17:35 1.086 Deshalb fuhr Schauspieler Wolfgang Stumph vor der Chemnitzer Messe mit einem Trabi vor

Schauspieler-Besuch in Chemnitz: Wolfgang Stumph (77) besuchte am Samstag eine Trabi-Ausstellung in der Chemnitzer Messe.

Von Mandy Schneider

Chemnitz - Vor mehr als 30 Jahren wurde Wolfgang Stumph (77) im Film "Go Trabi Go" im "Schorsch" zum kultigen Prototyp-Ossi. Ehrensache, dass Stumpi zur Ausstellung "Trabi & Friends" in der Messe Chemnitz vorbeischaute.

Wolfgang Stumph (77) stieg für seinen Auftritt in Chemnitz noch einmal in seinen "Schorsch". © Maik Börner Standesgemäß fuhr er am Samstag in einem der originalen Filmtrabis vor, griff sich den Udo-Struutz-Anglerhut von der Hutablage und enterte die Bühne. Dort plauderte er über den Kultfilm und die Liebe zum Trabi. Seine Anwesenheit war für ihn selbstverständlich: "Da muss ich hin, da ist mein Publikum."

Bei der Ausstellung in der Messe waren rund 50 Fahrzeuge aus DDR-Produktion zu sehen - neben verschiedenen Trabis ebenso Modelle von Wartburg, Barkas, Multicar und IFA-Feuerwehren. Auch Sachsens Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt (62, CDU), schaute vorbei und outete sich als Fan: "Mein erstes Auto war ein Trabant. Ich bin ihn von 1982 bis zur Wende gefahren." "'Trabi & Friends' soll der Beginn einer Veranstaltungsreihe sein, bei der sich nicht nur Trabant-Fans, sondern die Oldtimerfreunde aller zu DDR-Zeiten über den IFA-Vertrieb verkauften Pkws treffen", so Wolfgang Kießling, Vorstand des Vereins Intertrab. Trabis in allen Variationen waren bei der Ausstellung in der Messe Chemnitz zu sehen. © Ralph Kunz Als Trabifahrer Udo Struutz genoss Stumpi schöne Aussichten an der Isar. © picture alliance / United Archives Die nächste Gelegenheit ist am 20. April in Meerane, ab 18 Uhr im Restaurant "Jack the Ripperl".

