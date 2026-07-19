Dresdens Tramfluencer auf Tour mit der Müllabfuhr: "Das ist der absolute Wahnsinn"

Dresden - Schnupperpraktikum für den Tramfluencer! Einen Tag lang hat Maik Zeuge (47) seine Straßenbahn gegen ein Müllauto getauscht und die Mitarbeiter der Stadtreinigung auf ihrer Tour durch Dresden unterstützt. Seine Erlebnisse schildert er nun in einem neuen Video auf seinem Instagram -Kanal.

Tramfluencer auf fremden Terrain: Maik Zeuge (47) testet sich als Müllwerker. © Screenshots/Instagram/maik.zeuge (2)

Kein Schlips, dafür ein auffälliges Cappie: In typisch oranger Montur startet für Zeuge kurz nach 6 Uhr auf dem Betriebshof sein Aushilfsdienst. Die geplante Route führt ihn und seine Kollegen in die Dresdner Neustadt.

Nach einer Einweisung geht es für den 47-Jährigen auch direkt los: Tonne für Tonne muss zum Fahrzeug gezogen, anschließend geleert und zurückgebracht werden – egal, ob an der Straße oder beispielsweise in schmalen Durchgängen.

"Das ist der absolute Wahnsinn. Du musst ja immer gucken, dass dir nichts passiert und dass die Mülltonnen auch wieder dorthin kommen, wo du sie weggenommen hast", schildert Zeuge. Doch viel Zeit zum Reden bleibt nicht. "Ich muss schon wieder los", eilt er für die Weiterfahrt zum Müllauto.

Auf engen Straßen wird besonders der Verkehr immer wieder zur Herausforderung. "Da steht schon die nächste Straßenbahn", bemerkt Zeuge, der dieses Mal keinen Fahrhebel in der Hand hat.