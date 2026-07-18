Dresden im Schachfieber: Hier treffen sich die Großmeister
Dresden - Springer auf F3: Damit eröffnete Erster Bürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) am Freitag offiziell den "Schachgipfel" im Internationalen Congress Center (ICC).
Eine Woche lang wird hier die Crème de la Crème der deutschen Schachspieler sowie Amateure und Senioren um den Sieg wetteifern.
Für Bürgermeister Donhauser war es dabei ein besonderer Moment: "Ich hab’ in der Nacht sogar von diesem Zug geträumt."
Unter den mehr als 1000 Teilnehmern dürfen namhafte Großmeister wie Alexander Donchenko (28) und Titelverteidigerin Dinara Wagner (27) am Brett nicht fehlen.
Ein Highlight ist das Schachfest am heutigen Samstag auf dem Gelände des ICC. 20 Neugierige können hier gegen Großmeister Jens-Uwe Maiwald (52) im Simultanschach ihr Glück versuchen. Außerdem gibt es Einblicke in "Schachboxen".
Der Eintritt ist frei. Infos: schachgipfel.de
Titelfoto: Eric Münch