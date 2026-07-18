Dresden im Schachfieber: Hier treffen sich die Großmeister

Dresden - Springer auf F3: Damit eröffnete Erster Bürgermeister Jan Donhauser (57, CDU) am Freitag offiziell den "Schachgipfel" im Internationalen Congress Center (ICC).

Die Deutschen Meisterschaften der Senioren beginnen täglich um zehn Uhr. Diese und alle weiteren Turniere können dabei auch live auf "SchachdeutschlandTV" verfolgt werden. © Eric Münch

Eine Woche lang wird hier die Crème de la Crème der deutschen Schachspieler sowie Amateure und Senioren um den Sieg wetteifern.

Für Bürgermeister Donhauser war es dabei ein besonderer Moment: "Ich hab’ in der Nacht sogar von diesem Zug geträumt."

Unter den mehr als 1000 Teilnehmern dürfen namhafte Großmeister wie Alexander Donchenko (28) und Titelverteidigerin Dinara Wagner (27) am Brett nicht fehlen.