Dresdner Ex-DJ Wolle: Deswegen musste ich in den Stasiknast!

Dresden - Die "Wolle's Dynamic Disco" war zu DDR-Zeiten legendär. Schallplattenunterhalter Wolle Förster (68) legte als Berufsdiskotheker in Kulturhäusern wie auf Feiern der SED-Bonzen auf - mit West-Technik. Wie ihn ausgerechnet die in den Knast brachte, erzählt die dreiteilige rbb-Doku "Jungsein in der DDR - Sag mir, wo Du stehst", die im Herbst gesendet werden soll.