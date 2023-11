Dresdner im Kinofilm "Franky Five Star": Als Page im Kopf-Hotel

Dresden - Corona machte es möglich: Weil das Theater pausieren musste, konnte sich Schauspieler Sven Hönig (46), Ensemblemitglied des Dresdner Staatsschauspiels, auf ein ungewöhnliches Filmprojekt konzentrieren. Zwei Jahre nach den Dreharbeiten ist "Franky Five Star" nun in ausgesuchten Kinos angelaufen, am Mittwoch hat ihn Hönig im Zentralkino vorgestellt.