Dresdner Kamera-Legende erfüllt sich Lebenstraum: "Wollte ich unbedingt sehen!"

Dresden - Das "Auge von Dresden " schaut auf Japan. Filmemacher und Kameramann Ernst Hirsch (88) ist gerade von einer zehntägigen Japan-Reise mit seinem Sohn Konrad Hirsch (47) zurückgekehrt. Vater und Sohn waren nicht etwa als Touristen unterwegs, sondern in Sachen Film .

Ernst Hirsch (88) 2011 mit seiner Aufnahmekamera AK 16 von Zeiss Ikon, Baujahr 1951. © imago/C3 Pictures

"Das ist ja immer so bei uns. Wir haben in Japan drei Filme vorgeführt, an denen wir mitgewirkt haben. Zwei Filme von Peter Schamoni, einen über den kolumbianischen Künstler Fernando Botero und eine über den surrealistischen Maler Max Ernst", erklärt Dokumentarfilmer und Regisseur Konrad Hirsch.

"Dieser Film war Bestandteil der Kinoreihe, 100 Jahre Surrealismus', die mit insgesamt zehn Filmen durch Japan tourt."

Im Gepäck hatten die beiden Dresdner auch Hirschs letzten DDR-Film über den japanischen Künstler Katsushika Hokusai (1760-1849) und dessen Ansichten vom Berge Fuji.

Hokusais Farbholzschnitte der Serie "36 Ansichten des Berges Fuji", welche eigentlich 46 Drucke zählt, beinhaltet sein vermutlich bekanntestes Werk: "Die große Welle vor Kanagawa". Die berühmte Welle ist auch in Dresden präsent - sie erinnert auf der Augustusbrücke an das Elbehochwasser.