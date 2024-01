Dresdner Komponist Udo Zimmermann mit großer Ausstellung gewürdigt

Dresden - Ein Konzert, eine Opernaufführung ist nach zwei, drei Stunden vorbei. Eine Ausstellung dauert in der Regel viele Wochen. Für das Gedenken an einen Verstorbenen hat das Qualität. Dem Dresdner Komponisten Udo Zimmermann (†78), gestorben im Oktober 2021, wird nun eine Ausstellung zuteil.

Dabei sei die anfängliche Skepsis recht schnell der Überzeugung gewichen: Das romantische Element in Zimmermanns Werk ist wie mit Händen zu greifen.

Die Idee zur Ausstellung, auch zum Romantiker-Bezug, stamme aus dem Frühjahr 2022, Museumsdirektorin Romy Donath sei damit auf sie zugekommen, sagt Saskia Zimmermann, Witwe des Komponisten. Sie habe sich zu diesem Zeitpunkt, ein halbes Jahr nach dem Tod ihres Mannes, gerade erst hineinbegeben in dessen Archiv, um es zu sichten, zu ordnen und aufzuarbeiten.

War er, der zeitgenössische Tonsetzer des 20. Jahrhunderts, wie Weber auch ein Romantiker? Der Titel der Ausstellung "Udo Zimmermann - ein moderner Romantiker?" legt es nahe. Das Fragezeichen deutet an, so ganz sicher ist man sich nicht.

Schauplatz ist das Carl Maria von Weber Museum in Hosterwitz, ein passender Ort, denn Zimmermann war wie Weber ein Markstein Dresdner Musikgeschichte.

Blick in die Udo-Zimmermann-Ausstellung im Carl-Maria-von-Weber-Museum. © Eric Münch

Zimmermann: "Es passt. Seine Opern 'Der Schuhu und die fliegende Prinzessin' und 'Die wundersame Schustersfrau' oder sein Bekenntnis zur Melodie in der Musik stehen durchaus in romantischer Tradition." Viele Zitate aus Interviews und Dokumenten aus dem schriftlichen Nachlass bestätigten das. "Schuhu" und "Schustersfrau" beruhen auf literarischen Arbeiten von Peter Hacks und Federico Garcia Lorca.

Die Ausstellung ist die erste umfassende überhaupt über Udo Zimmermann. Sie hebt nicht allein den Musiker hervor, auch die private Person nimmt Gestalt an, ohnehin ist beides schwierig zu trennen. Spricht man vom Musiker Zimmermann, sind der Komponist wie der Musikmanager angesprochen, Gründer und Mastermind des Dresdner Zentrums für zeitgenössische Musik, später Gründungsintendant des Europäischen Zentrums der Künste Hellerau, dazwischen lagen zwei Jahre der Intendanz an der Deutschen Oper in Berlin.

Die Schau zeigt Autografe, Partituren, Publikationen, Plakate und weitere Dokumente, ebenso wie ein Hochzeitsfoto, seine Brille oder seine Kruzianermütze - Zimmermann ist ein Glied jener Reihe von Kruzianern und Rudolf-Mauersberger-Zöglingen, denen der Kreuzchor Ausgangspunkt für große musikalische Karrieren war.

Die Sänger Theo Adam (†92), Peter Schreier (†84), Olaf Bär (66), auch der Dirigent Hartmut Haenchen (80) gehören dazu.