So schön wird der Openair-Ball

Dresden - Es gibt keinen Opernball weltweit, auf dem auch vor der Oper getanzt wird. Das gibt es nur in Dresden - und am Freitag ist das wieder der Fall.

Entertainer Wolfgang Lippert (73) tanzt mit den Openair-Gästen Walzer. © Petra Hornig

Während sich in der Oper über 2000 Gäste vergnügen, feiern Tausende Dresdner ab 18 Uhr vor der Oper mit. Und das aus gutem Grund: Für Unterhaltung ist reichlich gesorgt.



Darauf können sich Openair-Gäste freuen: Außenmoderator Silvio Zschage (46, MDR Radio Sachsen) begrüßt 18 Uhr mit OB Dirk Hilbert (54) das Publikum.

Gleichzeitig erfolgt der Einlass in die Oper - am roten Teppich können Promis geguckt werden.

Entertainer Wolfgang Lippert (73) bittet um 18.15 Uhr zum Walzer, 18.30 Uhr performt Louis Philippson (22), 19.10 Uhr das Duo "Queenz of Piano".