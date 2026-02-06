So schön wird der Openair-Ball
Dresden - Es gibt keinen Opernball weltweit, auf dem auch vor der Oper getanzt wird. Das gibt es nur in Dresden - und am Freitag ist das wieder der Fall.
Während sich in der Oper über 2000 Gäste vergnügen, feiern Tausende Dresdner ab 18 Uhr vor der Oper mit. Und das aus gutem Grund: Für Unterhaltung ist reichlich gesorgt.
Darauf können sich Openair-Gäste freuen: Außenmoderator Silvio Zschage (46, MDR Radio Sachsen) begrüßt 18 Uhr mit OB Dirk Hilbert (54) das Publikum.
Gleichzeitig erfolgt der Einlass in die Oper - am roten Teppich können Promis geguckt werden.
Entertainer Wolfgang Lippert (73) bittet um 18.15 Uhr zum Walzer, 18.30 Uhr performt Louis Philippson (22), 19.10 Uhr das Duo "Queenz of Piano".
Erstmals finden Teile des MDR-"Ballgeflüsters" auf der Außenbühne statt
Gegen 19.25 Uhr wird die Stadtwette aufgelöst - die Sparkassen-Finanzgruppe spendet 7500 Euro an das Sächsische Kinderpalliativzentrum, wenn 75 Prozent der Gäste ein rotes Accessoire tragen.
Kommen alle Gäste mit einem roten Kleidungsstück, könnten es sogar 10.000 Euro werden.
Nur fünf Minuten später steigt die Luftballon-Aktion von Feldschlößchen. 20.15 Uhr wird in der Oper der Ball eröffnet und auf dem Theaterplatz das Feuerwerk gezündet.
Erstmals finden Teile des MDR-"Ballgeflüsters" auf der Außenbühne statt. Ab 23 Uhr wird das Konzert von Entertainer Sasha (54) alias Nick Brave auf den Theaterplatz übertragen.
Wer nichts verpassen will, sollte sich warm anziehen. Für Gastro-Angebote ist gesorgt, der Zugang zum Theaterplatz ist kostenfrei.
Titelfoto: Montage: Petra Hornig, imago/ddbd