Vom Nebelmeer ins Scheinwerferlicht: Dresdner Schüler Levy stürmt die Fernsehbühne

Dresden - Theater-Erfahrung hat er schon! In der Comödien-Produktion "Wanderer über dem Nebelmeer" über den Maler auf Schloss Übigau spielte Levy Müller (13) den jungen Caspar David Friedrich. Jetzt steht der Dresdner Schüler auch vor einer Fernsehkamera - in der SAT.1-Talentshow " The Voice Kids ". Levy hat es in die Blind Audition der 14. Staffel geschafft, die ab 14. Februar ausgestrahlt wird.

Levy (13) und Mama Jana (45) fiebern der Ausstrahlung von "The Voice Kids" entgegen, dessen Finale zu Ostern live gesendet wird. © Norbert Neumann

Damit ist er seinem großen Traum ein Stück näher. "Rockstar zu werden und in einem Stadion aufzutreten, wäre schon cool", sagt Levy beim Orangensaft im Café "alma".

Ziemlich auf den letzten Drücker erst hatte er sich für das Casting beworben. "Eine Woche später kam die Einladung per E-Mail", erzählt Mama Jana (45).

Die Show wurde in Berlin aufgezeichnet - Levy, der sich gerade erst für den Landesausscheid "Jugend musiziert" qualifiziert hat, war bestens gewappnet. "Ich spiele Gitarre und seit eineinhalb Jahren nehme ich Gesangsunterricht", sagt Levy. Er ist zwar Schüler des Kreuzgymnasiums, singt aber nicht im weltberühmten Chor.

Selbstbewusst verrät er auch den Grund: "Da hätte ich für Sport keine Zeit mehr gehabt. Aber ich trainiere einmal pro Woche Kampfsport - Nug Mui. Ich kämpfe im achten Schülergrad schon mit Stöcken."