Uraufführung im Kleinen Haus: Eine sehr lustige Bagger-Suche

Dresden - Der fünfjährige Alfi wünscht sich einen neuen Spielzeugbagger und ersinnt dafür eine vermeintlich ausgefuchste List. Die allerdings nach hinten losgeht, denn der Junge löst eine fatale Kettenreaktion unter Erwachsenen mit Verlusterfahrungen aus, die ihn von seinem Ziel immer weiter entfernt. Die gefeierte Uraufführung von Leo Meiers neuer Komödie "auf der suche nach dem verlorenen bagger" war am Freitag im Kleinen Haus in Dresden .

Eine überengagierte Polizistin (Karina Plachetka) torpediert die Bagger-Such-Pläne des fünfjährigen Alfi (Hans-Werner Leupelt). © Sebastian Hoppe

Sein Bagger ist Alfi (Hans Werner Leupelt) zu hässlich. Also baldowert er einen "geheimen Geheimplan" aus und läuft vom Kindergarten ins Polizeirevier, um seinen Bagger als vermisst zu melden.

Mit amtlichem Dokument - so hofft er - würde ihm Mama einen neuen Bagger kaufen. Blöd nur: Eine überambitionierte Polizistin (Karina Plachetka) will den "Fall" lösen.

Plötzlich werden Erwachsenen-Dinge wichtiger: Die Fundbüro-Beamtin (Sven Hönig) exhumiert unvermittelt ihren toten Opa, ein Mann mit Herzeleid (Ahmad Mesgarha) sucht nach einem Liebesbrief, Alfis Rotkäppchen-Oma (Anna-Katharina Muck) sinniert nach dem Kommen und Gehen des Lebens.

Am Ende eskaliert alles in einer TV-Sendung mit Showmaster im Glitzer-Jackett (Henk Bucholz).