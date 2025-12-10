1.188
Weihnachtliche Klänge in der Regierungszentrale
Dresden - "Vorfreude, schönste Freude" - die Dresdner Kapellknaben stimmten am Mittwoch beim traditionellen festlichen Adventssingen in der Sächsischen Staatskanzlei den Ministerpräsidenten und sein Team auf die Weihnachtszeit ein.
Zum musikalischen Programm dazu gab es eine Christstollen-Verkostung und Schauvorführungen von Mitgliedern des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.
Der Nachmittag markierte den Auftakt für einen Nussknacker-Wettbewerb.
Projektleiter der Denkstatt Erzgebirge läuteten einen Gestaltungswettbewerb ein für einen individuellen, modernen Sachsen-Nussknacker.
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa