Weihnachtliche Klänge in der Regierungszentrale

Dresden - "Vorfreude, schönste Freude" - die Dresdner Kapellknaben stimmten am Mittwoch beim traditionellen festlichen Adventssingen in der Sächsischen Staatskanzlei den Ministerpräsidenten und sein Team auf die Weihnachtszeit ein.

Die Staatskanzlei in festlicher Atmosphäre mit viel Licht und weihnachtlichen Klängen der Kapellknaben. © Sebastian Kahnert/dpa

Zum musikalischen Programm dazu gab es eine Christstollen-Verkostung und Schauvorführungen von Mitgliedern des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.

Der Nachmittag markierte den Auftakt für einen Nussknacker-Wettbewerb.