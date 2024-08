Dresdner Philharmonie startet in die Saison: Sir Donald übernimmt!

Dresden - Die Dresdner Philharmonie startet kommenden Freitag und Samstag im Kulturpalast in die neue Spielzeit, es ist die zehnte der amtierenden Intendantin Frauke Roth (57). Einen neuen Chefdirigenten gönnt sich das Orchester, Sir Donald Runnicles (69), der zur Saisoneröffnung seinen ersten Auftritt in der neuen Funktion absolviert.

Sir Donald Runnicles (69) im März am Rande der Vertragsunterzeichnung zwischen den Orchesterpulten im Kulturpalast. © Eric Münch

Den Saisonauftakt spielte am Montag das Gustav Mahler Jugendorchester unter Leitung von Ingo Metzmacher (66). Mit Mahler im Programm, der fünften Sinfonie, startet ihrerseits die Philharmonie in die Spielzeit.

Zuletzt vom Orchester gespielt worden war dieses berühmte Stück vor drei Jahren im Rahmen der Dreharbeiten zum Kinofilm "Tár", mit Cate Blanchett (55), in dem man das Filmorchester gab. Weiterer Programmpunkt im Konzert ist Haydns Sinfonie Nr. 101 "Die Uhr".

"Näher dran!", unter diesem Motto steht die Spielzeit. Darin liegt vor allem eine Aufforderung an sich selbst, das Orchester. Näher dran am Publikum, an der Stadt, an den Themen, die uns alle beschäftigen, wolle man sein, sagt die Intendantin. Attraktiver werden für junge Leute, ein nachwachsendes Publikum, auch das ist wichtig für eine Institution wie diese.

Wenige Orchester zeigen da so viel Aktivität wie die Philharmonie, zu Buche stehen Schulkonzerte sowie auf junge Leute zugeschnittene Kurzkonzertreihen wie abgeFRACKt und Best of Classic. Neu im digitalen Portfolio ist ein Konzertfinder, der für unterschiedliche Hörinteressen profiliert ist.