Dresdner Rennfahrer darf durch Monaco rasen: Danach wird sein Helm versteigert

Dresden - Sein großer Traum geht Ende Mai in Erfüllung. Dann gibt der Dresdner Rennfahrer Jonas Greif (23) beim Porsche Mobil1 Supercup in Monaco Gas. Nur 32 Fahrer dürfen zwei Stunden vorm Formel-1-Rennen am 25. Mai durch die Gassen des Fürstentums jagen.