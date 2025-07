Debüt an der Semperoper: Interview mit der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv

Noch zwei Vorstellungen am heutigen Mittwoch und am Freitag stehen an sowie vier weitere Aufführungen Ende August und Anfang September.

Die Ukrainerin kam während der Sowjetzeit zur Welt, Dirigieren studierte sie zunächst in Lwiw (Lemberg) und später in Dresden . Aktuell debütiert Oksana Lyniv an der Semperoper in Tschaikowskis "Eugen Onegin".

Oksana Lyniv: Natürlich ist jeder Auftritt an wichtigem Ort aufregend. Man trifft ein neues Haus, ein neues Orchester, ein anderes Publikum, eine andere musikalische Tradition. Diese spannende Aufregung gehört für mich immer dazu. In Bayreuth zu dirigieren, ist etwas ganz Besonderes, nicht nur wegen des weltweiten Prestiges. Es ist eine besondere Herausforderung für jeden Dirigenten und jede Dirigentin, mit der Spezifik der Bayreuther Akustik, die wegen der einzigartigen Konstruktion des Festspielhauses entsteht, zu arbeiten. Ich hatte damals schon über zehn Jahre Opernerfahrung in verschiedenen Häusern Europas, aber in Bayreuth kann man sich bis zum Moment der Bühnenorchesterprobe nur ungefähr vorstellen, wie die Interpretation funktioniert - ausprobieren lässt es sich vorher nirgendwo. Wie wir wissen, haben selbst einige große Dirigenten dort Schwierigkeiten gehabt und sind nur ein Jahr beim Wagner-Festival aufgetreten. Die Corona-Zeit war eine zusätzliche Herausforderung, weil der Chor nicht wie gewohnt auf der Bühne singen durfte, sondern in speziellen Boxen mit Live-Übertragung aus einem Nebengebäude. Umso glücklicher war ich, dieses Debüt gut zu überstehen und wieder eingeladen zu werden. Das Jubiläumsjahr 2026 wird übrigens schon mein fünftes Jahr in Bayreuth sein.

TAG24: Wie kommen Sie klar in der Semperoper?

Oksana Lyniv: Obwohl diese Produktion schon acht Jahre lang nicht mehr gespielt wurde, spürt man von der ersten Sekunde, dass man hier mit einem großartigen Orchester arbeitet. Die Musikerinnen und Musiker reagieren fantastisch auf die Sängerinnen und Sänger und spielen unglaublich sensibel. Die Partitur von "Eugen Onegin" ist technisch gesehen keine besonders schwere Musik. Wie sogar Tschaikowski selbst sagte, ist es keine Oper, es sind mehr "lyrische Szenen". In der Partitur gibt es viele Stellen, die seelische Abgründe, intime Träume, brennende Leidenschaft und inneres Sehnen von Protagonisten beschreiben. Um die ganze Palette der feinsten Nuancen auszudrücken, passt der besondere samtige Klang der Staatskapelle sehr schön. Es ist auch eine große Freude, mit dem Staatsopernchor zu arbeiten - man spürt die Begeisterung, dieses Werk wieder aufzuführen. Außerdem haben wir ein hervorragendes junges Solistenquartett, das in dieser Produktion ebenfalls debütiert.

TAG24: Sie haben in den 2000er-Jahren eine Zeit lang an der Dresdner Musikhochschule studiert. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Oksana Lyniv: 2005 habe ich die Musikakademie in Lwiw abgeschlossen und beim Gustav-Mahler-Dirigierwettbewerb den 3. Preis gewonnen. Mein Auftritt in Bamberg war damals meine erste Reise nach Deutschland, und ich habe sofort beschlossen, meine Ausbildung hier fortzusetzen. Ich hatte den Traum, mich weiter im deutschen Fach zu entwickeln, Deutsch zu lernen. Eine meiner größten Motivationen war es, die Sprache von meinen Lieblingskomponisten zu verstehen und zum Beispiel Mozarts Briefe im Original lesen zu können. Später kam es zum Kontakt mit Herrn Professor Klemm in Dresden - ich habe die Aufnahmeprüfungen an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber bestanden und ein Stipendium des DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst, Red.) erhalten. Am Ende bin ich vier Jahre in Dresden geblieben.

TAG24: Sie waren bei Ekkehard Klemm in der Meisterklasse. Besteht der Kontakt noch?

Oksana Lyniv: Ja, den Kontakt zu Herrn Klemm habe ich nie abgebrochen. Bei Gelegenheit tauschen wir uns bis heute zu fachlichen Fragen aus. Er ist eine der ersten Personen in meinem Umfeld, die von meinen wichtigsten Einladungen erfahren, noch bevor sie veröffentlicht werden. Er war auch bei meiner Aufführung in Bayreuth zu Gast. Natürlich wird er meine Vorstellungen hier in Dresden besuchen. 2020 hat Herr Klemm mich eingeladen, mit dem Orchester in meiner ehemaligen Hochschule zusammenzuarbeiten. Später kam durch ihn der Kontakt zur Sächsischen Akademie der Künste zustande, die mich zum Ehrenmitglied ernannt hat. Gerade in den ersten Jahren seit Beginn der russischen Invasion hat diese Verbindung eine besondere Rolle gespielt: Die Akademie hat damals zwei sechsmonatige Stipendien in der Wagner-Villa in Graupa für ukrainische Künstlerinnen ermöglicht - für die Dirigentin Natalia Stets und die Regisseurin Maryna Ryzhova. Ich war auch selbst in Graupa zu Gast.