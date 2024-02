Dresdner SemperOpernball legt glänzendes Comeback hin

Dresden - Weniger internationale Stars - mehr (ost)deutsche Prominenz. Weniger Preisträger - mehr Tanzvergnügen. Nach vier Jahren Pause legte der 16. SemperOpernball am heutigen Freitagabend ein gelungenes Comeback hin. Knapp 2500 Gäste feierten in der Oper, Tausende Dresdner auf dem Theaterplatz eine rauschende Nacht.

Da wusste ich: Ich will auch auf diese Bühne." Bevor er Hit auf Hit abfeuerte, wurden drei eigens für den neuen Opernball kreierte Choros-Preise aus Meissener Porzellan vergeben.

Show-Profis unter sich: Ross Antony (49) mit Mama Vivien Catterell (82) und Giovanni Zarrella (45). © Petra Hornig

Nach dem Strauss-"Walzer an der Elbe" mit 86 Debütantenpaaren eroberten ab 22 Uhr die tanzfreudigen Gäste das Parkett. "Ich bin froh, dass uns dieser Neustart trotz enormer wirtschaftlicher Anstrengungen gelungen ist", so Ballchef Wolf-Dieter Jacobi (57).

Dass keine Mega-Stars als Gäste oder Preisträger à la Roger Moore (2012) oder Naomi Campbell (2015) teuer eingekauft wurden, haben die Gäste nicht vermisst.

Unters Publikum mischte sich genug TV-Prominenz. "MDR um 4"-Moderator Peter Imhof (50) brachte seine neue Liebe mit: MDR-Moderatorin Ana Plasencia (49, "Umschau"). "Wir freuen uns wirklich aufs Tanzen", so das Paar.

Sänger Ross Anthony (49) führte seine Mama Vivien Catterell (82) aus. "Mama ist das erste Mal in Dresden. Wir waren an der Elbe spazieren und Mama hat die Stadt sofort in ihr Herz geschlossen."