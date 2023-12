Sänger und Moderator Gunther Emmerlich ist tot

Gunther Emmerlich (†79) lebte seit vielen Jahren in Dresden und war stadtbekannt. (Archivbild) © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der MDR berichtete, starb der Entertainer am gestrigen Dienstag in seinem Zuhause, kurz nachdem er am Sonntag noch ein Weihnachtskonzert im sächsischen Lößnitz gegeben hatte. Offenbar war Herzversagen die Todesursache, wie sein Management am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Emmerlich wurde am 18. September 1944 im thüringischen Eisenberg geboren. Zunächst studierte er an der Ingenieurschule für Bauwesen in Erfurt. Dann jedoch wandte er sich der Musik zu: Er studierte in Weimar an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" Operngesang.

Schließlich wurde er an der Semperoper Dresden als Bass zum festen Ensemblemitglied und blieb 20 Jahre lang dort.

Daneben trat der 1,93 Meter große, bärtige Mann auch mit Solisten der Sächsischen Staatskapelle Dresden Kirchenkonzerte auf und war Gast bei großen Klassik- und Opern-Galas.

Neben zahlreichen Moderationen im Fernsehen führte Emmerich zwischen 2006 und 2015 auch durch den jährlichen SemperOpernball.