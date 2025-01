Dresdner Staatsoperette sucht junge Sängerinnen und Sänger

Die Staatsoperette sucht Nachwuchs für den Kinderchor. © Pawel Sosnowski/PR

Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren können sich für das Casting melden.

Der Chor studiert ein vielfältiges Repertoire von Kinderliedern über Operette bis hin zu Popmusik ein.

Die Ausbildung umfasst Stimmbildung, schauspielerische Grundlagen und Tanzunterricht.



Der Kinderchor wirkt aktuell in der Oper "La Bohème" und im Musical "Show Boat" mit. Auch in der kommenden Spielzeit sind Bühneneinsätze in zwei Neuproduktionen geplant.