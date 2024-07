Stollenkönig will sein Reich vergrößern: Bäckermeister Eckert auf Werbetour in halb Europa

Steckt bereits mitten in den Vorbereitungen: Bäckermeister Thomas Otto Eckert (58) geht mit einer Tonne Stollen auf Europa-Tour. © Christian Juppe

Bis auf knapp vier Wochen im Jahr backen Eckert und seine zehn Bäcker durchgängig mehr als 100 Tonnen Christstollen von Mitte Januar bis Mitte Dezember auf dem Wilden Mann.

"Aber ich will nicht, dass unsere Handarbeit in Supermärkten zu Schleuderpreisen verramscht wird", sagt Eckert. Auf rund 50 Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland werden seine Stollen verkauft.

Nun will er neue Märkte und Vertriebswege erschließen – mit seiner Stollen-Promotion-Tour. "Ich starte in Deutschland, dann geht's nach Österreich und in die Schweiz, in die Slowakei, nach Ungarn und Bulgarien. Auch Frankreich, Belgien, Portugal und Spanien will ich anfahren."

Unterwegs bietet Eckert seine Stollen Großkunden wie Hotels und Tankstellen an. Passanten können kosten – "und sofort online unter das-original-aus-Dresden.de bestellen", freut sich Eckert auf Genießer in ganz Europa.