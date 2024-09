Ihre Liebe zum roten Gemüse wird offenbar geteilt: Tomaten-Züchterin aus Dresden ist jetzt Instagram-Star

Außerdem bietet Birgit Kempe Tomatenverkostungen an. "In den drei Stunden der Verkostung werden von den Teilnehmern knapp 50 Sorten probiert", sagt die sympathische Frau lachend, die sich selbst als "Tomaten-verrückt" bezeichnet.

Über 100 Sorten baut die 58-Jährige jedes Jahr in ihrem Garten in Pesterwitz an. Darunter beispielsweise Black Zebra, die Königin der Nacht oder Xanadu Green Godess.

160 verschiedene Sorten bietet die Nachtschattengewächs-Liebhaberin auf dem Markt an. © Tobias Koch

Neben der Ausstellung in Stuttgart präsentiert Birgit Kempe ihre Schätze auch im Botanischen Garten und in Hellerau am Markt. So, wie vergangenes Wochenende.

"Auf Märkten sitze ich immer auf Stehstühlen – die ich mir extra gekauft habe – und ziehe gerne mein rot-schwarzes Kleid an." Mit diesem Outfit wird die Tomatenfrau sofort als solche erkannt.

Vor 14 Jahren meldete Birgit Kempe ihr Gewerbe an. Seit 2018 kann die Gartenfachberaterin von dem Fruchtgemüse leben. Dabei hat sie das ganze Jahr über alle Hände voll zu tun. "Das ist ein Fulltime-Job. Urlaub kann ich nur ganz selten machen."

Aber die Dresdnerin kann sich nichts anderes vorstellen. Sie hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht.