DSDS-Gewinner Ramon Roselly verkauft Schoko-Erdbeeren zum Stadtfest

725 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ramon Roselly hat seiner Freundin Lorena einen rosa Schaustellerwagen gebaut, in dem sie Schokoladen-Erdbeeren verkaufen kann.

Von Katrin Koch

Dresden - "Süchtig" hieß das 2024er-Album von Ramon Roselly (32). Süchtig ist der DSDS-Gewinner von 2020 tatsächlich - nach Eis und Schokolade! Deshalb fiel es dem Artisten und Sänger nicht schwer, seiner Lebensgefährtin Lorena einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Mithilfe eines benachbarten Schreiners hat Ramon Roselly den schnuckeligen rosa Verkaufswagen für Freundin Lorena ausgebaut.
Mithilfe eines benachbarten Schreiners hat Ramon Roselly den schnuckeligen rosa Verkaufswagen für Freundin Lorena ausgebaut.  © privat

Er baute ihr einen rosa Schaustellerwagen, in dem sie Schokoladen-Erdbeeren verkaufen kann - auch auf dem Dresdner Stadtfest vom 14. bis 16. August.

"Wir freuen uns schon riesig auf das Stadtfest. Seit ich mit 18 Jahren das erste Mal im Zirkus in Dresden aufgetreten bin, habe ich mich in die Stadt verliebt", verrät Ramon. Und verspricht seinen Fans: "Ich bin an allen drei Tagen am Stand auf dem Theaterplatz vor Ort."

Der rosa Wagen mit dem Schriftzug "Schokoselly" dürfte umlagert werden - wegen Ramon. "Aber hoffentlich auch wegen der knackigen Erdbeeren, die mit belgischer Schokolade aus einem Schokobrunnen übergossen werden", macht Ramon den Mund wässrig. "Ich liebe einfach Schokofrüchte, nach einem Konzert habe ich schon mal 22 Spieße verdrückt."

Dresden: 70 Bilder schon wieder in Familienbesitz: Unternehmer sucht alle Gemälde seines Uropas
Dresden Kultur & Leute 70 Bilder schon wieder in Familienbesitz: Unternehmer sucht alle Gemälde seines Uropas

Bei Ramon und Lorena gibt's keine Spieße, sondern Becher mit verschiedenen Toppings für 7 Euro.

Der Schokoselly-Becher (r.): Auf kühle Erdbeeren trifft warme belgische Schokolade. Sänger, Moderator, Entertainer und Sportler Ramon Roselly (32) ist jetzt auch in Sachen Schokolade erfolgreich.
Der Schokoselly-Becher (r.): Auf kühle Erdbeeren trifft warme belgische Schokolade. Sänger, Moderator, Entertainer und Sportler Ramon Roselly (32) ist jetzt auch in Sachen Schokolade erfolgreich.  © PR/Lars Laion, privat
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Ramon Roselly macht sich um die Schoko-Kalorien keine Sorgen

Beim Stadtfest ist Roselly nicht auf der Bühne, aber am Schokostand vor Ort.
Beim Stadtfest ist Roselly nicht auf der Bühne, aber am Schokostand vor Ort.  © Holm Helis

"Die Idee habe ich aus London mitgebracht. Lorena hatte mir einen Kurztrip zum Geburtstag geschenkt", erzählt Ramon. "Ich bin ja viel mit meiner Musik unterwegs. Lorena klagte oft, dass ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fällt."

Mit dem "Schokoselly"-Wagen hat sie jetzt einen süßen Job. Um die Kalorien macht sich der sport- und vor allem tennisbegeisterte Ramon keine Sorgen.

"Die trainiere ich locker wieder ab, vielleicht schon eine Woche nach dem Stadtfest bei den Landesmeisterschaften der Senioren auf dem Platz vom Tennisclub Weißer Hirsch. Da muss ich mich nur noch schnell anmelden", lacht Tausendsassa Ramon.

Dresden: Online-Projekt "Your Dresden Story" gestartet: Hier könnt Ihr persönliche Fotos hochladen
Dresden Kultur & Leute Online-Projekt "Your Dresden Story" gestartet: Hier könnt Ihr persönliche Fotos hochladen

Im September soll sein neues Album "Alles, was Du suchst" erscheinen. Sollten das etwa Erdbeeren in Schokolade sein?

Titelfoto: PR/Lars Laion, privat

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: