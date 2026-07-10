DSDS-Gewinner Ramon Roselly verkauft Schoko-Erdbeeren zum Stadtfest
Dresden - "Süchtig" hieß das 2024er-Album von Ramon Roselly (32). Süchtig ist der DSDS-Gewinner von 2020 tatsächlich - nach Eis und Schokolade! Deshalb fiel es dem Artisten und Sänger nicht schwer, seiner Lebensgefährtin Lorena einen Herzenswunsch zu erfüllen.
Er baute ihr einen rosa Schaustellerwagen, in dem sie Schokoladen-Erdbeeren verkaufen kann - auch auf dem Dresdner Stadtfest vom 14. bis 16. August.
"Wir freuen uns schon riesig auf das Stadtfest. Seit ich mit 18 Jahren das erste Mal im Zirkus in Dresden aufgetreten bin, habe ich mich in die Stadt verliebt", verrät Ramon. Und verspricht seinen Fans: "Ich bin an allen drei Tagen am Stand auf dem Theaterplatz vor Ort."
Der rosa Wagen mit dem Schriftzug "Schokoselly" dürfte umlagert werden - wegen Ramon. "Aber hoffentlich auch wegen der knackigen Erdbeeren, die mit belgischer Schokolade aus einem Schokobrunnen übergossen werden", macht Ramon den Mund wässrig. "Ich liebe einfach Schokofrüchte, nach einem Konzert habe ich schon mal 22 Spieße verdrückt."
Bei Ramon und Lorena gibt's keine Spieße, sondern Becher mit verschiedenen Toppings für 7 Euro.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Ramon Roselly macht sich um die Schoko-Kalorien keine Sorgen
"Die Idee habe ich aus London mitgebracht. Lorena hatte mir einen Kurztrip zum Geburtstag geschenkt", erzählt Ramon. "Ich bin ja viel mit meiner Musik unterwegs. Lorena klagte oft, dass ihr zu Hause die Decke auf den Kopf fällt."
Mit dem "Schokoselly"-Wagen hat sie jetzt einen süßen Job. Um die Kalorien macht sich der sport- und vor allem tennisbegeisterte Ramon keine Sorgen.
"Die trainiere ich locker wieder ab, vielleicht schon eine Woche nach dem Stadtfest bei den Landesmeisterschaften der Senioren auf dem Platz vom Tennisclub Weißer Hirsch. Da muss ich mich nur noch schnell anmelden", lacht Tausendsassa Ramon.
Im September soll sein neues Album "Alles, was Du suchst" erscheinen. Sollten das etwa Erdbeeren in Schokolade sein?
Titelfoto: PR/Lars Laion, privat