"Küss mich": Ramon Roselly macht Lust aufs neue Album
Leipzig - Er singt und moderiert, spielt leidenschaftlich gern Fußball und Tennis: Ramon Roselly (32) ist musikalisch und sportlich ein echter Allrounder. Kein Wunder also, dass er gerade viel unterwegs ist.
"Neben Shows und Konzerten standen in den vergangenen Wochen auch einige Benefizveranstaltungen an. So war ich unter anderem bei einem Promi-Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Stiftung 'Fly & Help', die mit den zusammengekommenen Spenden den Bau von Schulen in Namibia unterstützt", erzählt Ramon und ergänzt: "Ein tolles Projekt und ich hab mich gefreut, dabei sein zu dürfen."
Auch musikalisch gibt es jede Menge Neuigkeiten: Erst kürzlich präsentierte der sympathische Sänger mit "Küss mich" seine neue Single, einen modernen Popschlager voller Leichtigkeit, romantischer Filmstimmung und mit Ohrwurmpotenzial.
Der Song erzählt mit viel Humor und Charme von diesem einen Moment, wenn aus Freundschaft endlich Liebe werden soll.
Besonders auffällig sind die vielen Anspielungen auf bekannte Liebesfilme wie "Dirty Dancing", "Titanic" oder "Notting Hill", die dem Titel zusätzlich eine verspielte Atmosphäre verleihen.
Roselly moderiert auch in diesem Jahr wieder den Zwickauer Weihnachtszirkus
"Küss mich" ist auch gleichzeitig der Auftakt zum kommenden Album "Alles was du suchst". Mit insgesamt 13 Songs - darunter fünf von Ramon selbst geschriebene - soll das neue Album Ende September erscheinen. Zur Einstimmung vorab wird es aber noch weitere Single-Auskopplungen geben.
Übrigens: Im Dezember ist Ramon wieder live in Zwickau zu erleben. Denn er moderiert ab 17. Dezember auch in diesem Jahr den Zwickauer Weihnachtszirkus von "Sachsenpalast" und lädt am 8. und 9. Januar 2027 erneut zu seiner eigenen Show "Der Zirkus meines Lebens" ein.
Titelfoto: PR/Roxy Jenkins