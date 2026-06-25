"Küss mich": Ramon Roselly macht Lust aufs neue Album

Leipzig - Er singt und moderiert, spielt leidenschaftlich gern Fußball und Tennis: Ramon Roselly (32) ist musikalisch und sportlich ein echter Allrounder. Kein Wunder also, dass er gerade viel unterwegs ist.

Ramon Roselly (32), wie man ihn kennt: locker, lässig und charmant. © PR/Roxy Jenkins

"Neben Shows und Konzerten standen in den vergangenen Wochen auch einige Benefizveranstaltungen an. So war ich unter anderem bei einem Promi-Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Stiftung 'Fly & Help', die mit den zusammengekommenen Spenden den Bau von Schulen in Namibia unterstützt", erzählt Ramon und ergänzt: "Ein tolles Projekt und ich hab mich gefreut, dabei sein zu dürfen."

Auch musikalisch gibt es jede Menge Neuigkeiten: Erst kürzlich präsentierte der sympathische Sänger mit "Küss mich" seine neue Single, einen modernen Popschlager voller Leichtigkeit, romantischer Filmstimmung und mit Ohrwurmpotenzial.

Der Song erzählt mit viel Humor und Charme von diesem einen Moment, wenn aus Freundschaft endlich Liebe werden soll.

Besonders auffällig sind die vielen Anspielungen auf bekannte Liebesfilme wie "Dirty Dancing", "Titanic" oder "Notting Hill", die dem Titel zusätzlich eine verspielte Atmosphäre verleihen.