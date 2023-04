DSDS-Sieger Sem Eisinger kommt in die Altmarkt-Galerie

Dresden - Nicht verpassen: Am morgigen Freitag (18 Uhr) kommt DSDS-Gewinner Sem Eisinger (29) zur Autogrammstunde in die Altmarkt-Galerie.

DSDS-Gewinner Sem Eisinger (29) mit der Sieger-Trophäe. © Henning Kaiser/dpa

Der Frankfurter setzte sich in der letzten Live-Show der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gegen Monika Gajek (21), Kiyan Yousefbeik (25) und den Schweizer Lorent Berisha (19) mit Bravour durch.

Im Finale - vor 2,35 Millionen TV-Zuschauern - sang Eisinger seinen ersten eigenen Song "Don’t Let Me Go", der seinem vor Kurzem verstorbenen Vater gewidmet ist.