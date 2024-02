Duett mit US-Star! Neues Album der Dresdnerin Linda Feller kommt aus Country-Mekka

Dresden/Nashville - Wow! Country-Lady Linda Feller (57) ist nicht einfach "nur" eine Musikerin . Sie ist eine wahre Fleißbiene. In diesem Jahr feiert die Dresdnerin ihr 40-jähriges Bühnenjubiläum - mit ihrem 40. Album! Im Herbst soll es erscheinen.

"Unsere erste Zusammenarbeit im Jahr 2020 war so toll, dass wir sie unbedingt fortsetzen wollten. Nun fiebern wir unserem ersten Duett entgegen."

"So sind tatsächlich 40 Alben zusammengekommen. Das ist der Wahnsinn", freut sich Linda auf das Jubiläumsalbum, für das Joshville Songs komponiert und in Nashville, Alabama ( USA ) - dem Mekka der Country-Musik - produziert hat.

Schon am 1. März wird Lindas erstes Duett "Sterne in der Nacht" mit Joscha Wittschell (40) alias Joshville als Single ausgekoppelt.

Der Song "Sterne in der Nacht" ist weltberühmt - als englisches Duett „Islands in the Stream“ von Country-Ikone Dolly Parton (78) und Kenny Rogers (†2020).