Ein Abend für Gunther Emmerlich: Harald Schmidt und Thomas Thieme ehren den Entertainer

Dresden - Eine schillernde Theaterproduktion wäre es gewesen, das Stück über ein fiktives Treffen von Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach samt Händels Faktotum am Dresdner Brettl auf dem Theaterkahn, mit Starpower besetzt. Der Tod machte den Plan zunichte.

Gunther Emmerlich (†79) in seinem Wohnzimmer. © imago/Sven Ellger

Gunther Emmerlich als Händel, Thomas Thieme (75) als Bach, Harald Schmidt (66) als Händels Sekretär Schmidt, inszeniert von Holk Freytag (80), vormals Präsident der Sächsischen Akademie der Künste (SAdK) und noch davor Intendant des Staatsschauspiels - eine Besetzung zum Zungeschnalzen.

Ursprünglich habe man es in Erfurt machen wollen, doch seien die Verhandlungen früh gescheitert, sagte Thomas Thieme in einem Interview. So kam der Theaterkahn ins Spiel. Die Premiere war für den 2. Februar angesetzt.

Gunther Emmerlich starb 79-jährig am 19. Dezember, mit ihm das Theaterprojekt.