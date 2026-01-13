Ein Festjahr für den großen Komponisten: Dresden feiert Carl Maria von Weber

Dresden - Streng genommen war Carl Maria von Weber (1786-1826) kein Dresdner, doch gehört er untrennbar zur Stadt: 2026 jähren sich sowohl der 240. Geburtstag des Komponisten (18. November) als auch sein 200. Todestag (5. Juni). Zwei Jubiläen, die die Stadt Dresden mit vielen Institutionen konzertant unter dem Motto "Romantik entdecken. Festjahr 2026" mit breitgefächertem Programm feiert.

Das sanierungsbedürftige Weber-Museum in Hosterwitz soll im Herbst 2028 wiedereröffnet werden. © Eric Münch

Weber, in Eutin geboren, lebte und wirkte von 1817 bis zu seinem Tod 1826 (auf Gastspiel in London) in Dresden. Unter seinem Einfluss als Königlicher Kapellmeister und Direktor der Deutschen Oper am hiesigen Hoftheater wurde Dresden zu einem Zentrum der musikalischen Romantik, auch wenn sein bekanntestes Werk, "Der Freischütz", in Berlin uraufgeführt wurde.

Weber habe mehr gemacht als nur diese große Oper, so Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48, Linke), sondern hinterließ viele Spuren in Dresden: "Daher geht es darum, Weber an authentischen Orten zu würdigen."

Vor allem nehme die Stadt das doppelte Jubiläum zum Anlass, die einstige Sommerresidenz des Komponisten in Hosterwitz. Das denkmalgeschützte Gebäude dient als Weber-Museum und soll ab März saniert werden.

Die Schädigung der Bausubstanz und eine eingeschränkte Standsicherheit macht diese Maßnahme erforderlich. Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne): "Wir sind knapp daran gescheitert, die Sanierung zum Jubiläumsjahr zu schaffen."

Die größte Herausforderung war, städtische Eigenmittel zu sichern. Etwa 3,7 Millionen Euro seien derzeit gedeckt, darunter Fördermittel des Bundes in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Zudem finanziert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz Arbeiten am historischen Dachstuhl und dem tragenden Gebälk.