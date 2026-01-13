Ein Gedicht für den "Dresdner Frühling"

Von Katrin Koch

Dresden - Im Vorfeld der Blumenausstellung "Dresdner Frühling" im Palais im Großen Garten loben die Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen und die Städtischen Bibliotheken einen Poesiepreis aus.

"Wunderwelt Frühling" ist das Motto des Poesiewettbewerbs.
Autoren sind eingeladen, bis 2. Februar unter www.dresdner-fruehling-im-palais.de eigene, bisher unveröffentlichte Gedichte zum Thema "Wunderwelt Frühling" einzureichen.


Wer das schönste Gedicht verfasst, darf es zur Eröffnung der Ausstellung vortragen und bekommt den Poesiepreis-Pokal.

Außerdem werden die schönsten Gedichte mit Freikarten und Einkaufsgutscheinen prämiert.

