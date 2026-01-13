Ein Gedicht für den "Dresdner Frühling"

Dresden - Im Vorfeld der Blumenausstellung "Dresdner Frühling" im Palais im Großen Garten loben die Fördergesellschaft Gartenbau Sachsen und die Städtischen Bibliotheken einen Poesiepreis aus.

Autoren sind eingeladen, bis 2. Februar unter www.dresdner-fruehling-im-palais.de eigene, bisher unveröffentlichte Gedichte zum Thema "Wunderwelt Frühling" einzureichen.

Wer das schönste Gedicht verfasst, darf es zur Eröffnung der Ausstellung vortragen und bekommt den Poesiepreis-Pokal.

Außerdem werden die schönsten Gedichte mit Freikarten und Einkaufsgutscheinen prämiert.