Ärztin und Fotografin machen uns ein Bild: Berührende Flucht-Schicksale im QF

Dresden - "Gemeinsam heimatlos": Im Ukrainischen Haus in der QF-Passage wurde am Sonntag die Ausstellung über in Sachsen lebende Geflüchtete aus der Ukraine, Syrien, Eritrea, Libyen und Nordmazedonien eröffnet. Die Schriftstellerin und Ärztin Iryna Fingerova (30) hat dafür zahlreiche Interviews geführt, die Fotografin Vira Dumke (39) Fotos gemacht.

Vira Dumke (39, r.) und Iryna Fingerova (30) bei der Eröffnung der Ausstellung "Gemeinsam Heimatlos". © Holm Helis

Ob Sascha (32) aus der Ukraine oder Ali (35) aus Syrien: Gemeinsam sind ihnen die Erlebnisse der Flucht, die anfängliche Sprachlosigkeit, die Hürden der Bürokratie.

"Flucht ist die vollkommene Abhängigkeit von anderen Menschen", so Iryna Fingerova. Die Ukrainerin lebt bereits fünf Jahre in Deutschland. Im Ukrainischen Haus lernte sie ihre Landsmännin Vira Dumke (seit zehn Jahren in Deutschland) kennen, wo sich beide für Geflüchtete engagieren.

Beide wissen, wie schwer ein Neuanfang in einem fremden Land ist - auch ohne Fluchterfahrung. Umso dringlicher war ihnen das Bedürfnis, die Schicksale von Geflüchteten publik zu machen und zu zeigen, "wie mutig diese Menschen sind", so Vira Dumke.



Sascha (32) hat Tränen in den Augen, sie durchlebt immer wieder ihre Flucht mit zwei kleinen Söhnen im März 2022, ihr Ankommen in Dresden nachts an einer Tankstelle und die Erinnerung an die selbstlose McDonald's-Mitarbeiterin, die ihnen etwas zu essen gibt und sie mit in die Stadt nimmt.

Dass sie nicht so schnell wieder zurückkann, weiß sie inzwischen. "Ich möchte heim, deshalb baue ich mir ein Heim aus dem, was da ist."