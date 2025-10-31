Eisenbahner-Sportverein in Dresden: Dank dieser Ehrenamtlichen läuft der Kunstradsport

Beim Eisenbahner-Sportverein schlägt das Herz des Dresdner Kunstradsports. Für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement gab es jetzt eine Auszeichnung.

Von Benjamin Schön

Paula Wendorff (31) und Holger Winkler (47) leben für den Sport. © Stefan Häßler Wenn andere gemütlich Feierabend machen, drehen Paula Wendorff (31) und Holger Winkler (47) erst richtig auf. In der Turnhalle an der Feuerbachstraße wird geschraubt, trainiert und manchmal ein kleiner Sturz weggelächelt. Hier schlägt beim Eisenbahner-Sportverein das Herz des Dresdner Kunstradsports. Und genau dafür wurden die beiden jetzt vom Stadtsportbund Dresden für ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. "Wir wollen den Kunstradsport in Dresden halten und an Kinder weitergeben", sagt Holger mit einem zufriedenen Lächeln. "Wir fahren Showprogramme, nehmen an Wettkämpfen teil und versuchen bei den Kindern auch Zusammenhalt zu entwickeln." Dresden Kultur & Leute "Blutgräfin" hat morgen Premiere im Zentralwerk: Wer war Elisabeth Báthory? Die Kunstrad-Abteilung beim Eisenbahner-Sportverein Dresden ist die einzige der Stadt. Auch in Sachsen gibt es nicht so viele Vereine, die sich diesem Sport widmen.

In den Sport fließt viel Zeit

Die Kinder sind mit ganz viel Spaß dabei. © Stefan Häßler Der Einsatz der beiden ist deshalb umso beeindruckender. Holger kümmert sich neben dem Training um die Fahrradreparaturen. All das stemmt der Baumpfleger neben Beruf und Familie. Auf die Frage, wie viel Zeit in den Sport fließt, antwortet er trocken: "Da macht man sich lieber keinen Kopf, sonst würde man sich Sorgen machen, aber es ist auf jeden Fall eine Menge." Auch seine Trainer-Kollegin Paula lebt für den Sport. "Manchmal müssen meine Eltern mit meiner Tochter aushelfen, damit ich es zum Training schaffe." Dresden Kultur & Leute Süßes aus Syrien ist in Dresden längst der Renner Die Apothekerin kam durch ihre Mutter und reinen Zufall zum Kunstrad und blieb dem Sport erhalten.

Die Trainer sind immer mit dabei, um zu helfen. © Stefan Häßler

Kunstradsport ist ein Gemälde auf zwei Rädern

Hier wird auf dem Einrad geübt. © Stefan Häßler "Ich habe zum achten Geburtstag ein Einrad geschenkt bekommen und meine Mutti hat durch Zufall Kinder in die Turnhalle gehen sehen und dachte sich dann, das könnte doch interessant sein für mich." Heute leitet sie zusammen mit Holger die Abteilung und kümmert sich neben dem Training um die Büroarbeit im Hintergrund. "Die beiden haben das Herz am richtigen Fleck, ohne sie und den Verein gäbe es den Kunstradsport in Dresden wahrscheinlich gar nicht mehr", erzählt Michaela Winkler (76). Sie ist Holgers Mutter, war lange Zeit selbst Trainerin beim Kunstrad und hilft heute ab und zu noch mit aus. Der Kunstradsport selbst ist ein Gemälde auf zwei Rädern: elegante Figuren, Balanceakt, spektakuläre Tricks. "Beim Kunstrad braucht es viel Ausdauer und manchmal auch ein dickes Fell, wenn man wieder runterfällt." Zwölf Sportler trainieren derzeit mit, von Grundschülern bis Jugendlichen. Mit der Auszeichnung des Stadtsportbundes bekommen beide den Dank, den sie längst verdient haben. Doch für Paula und Holger zählt vor allem eines: "Wichtig ist, dass die Kinder Spaß haben und das Schönste ist, wenn plötzlich etwas funktioniert, woran man monatelang gebastelt hat."

Der Lenkerstand ist schon sehr anspruchsvoll und erfordert jede Menge Übung. © Bildmontage: Stefan Häßler (2)

Viel Geschichte, große Auswahl

Dies ist das Logo des Eisenbahner-Sportvereins Dresden. © PR Der Eisenbahner-Sportverein Dresden (ESV) ist einer der vielseitigsten Vereine der Stadt und feiert 100 Jahre Sportgeschichte. Gegründet 1925 als "Verein für Leibesübungen Reichsbahn Dresden", entwickelte sich der ESV nach Krieg, Neuanfang und Wende zum modernen Breitensportverein. Heute zählt der ESV über 1100 Mitglieder, rund ein Drittel davon Jugendliche. In 13 Sportarten - von Hockey bis Kanu, von Handball über asiatischen Kampfsport bis hin zum Kunstrad - finden hier Sportfans jeden Altes ihr Zuhause.

