Erfolgreicher "Tag des offenen Tierheims": Neues Zuhause für fast 100 Bewohner!

Dresden - Tierisch gut besucht war am gestrigen Samstag der "Tag des offenen Tierheims" in Dresden-Stetzsch .

Katrin Arzt (49) mit Katze Amy und Tierpflegerin Madlen Wunderlich (39). © Holm Helis

Interessenten, die ein Tier aufnehmen möchten, sowie Menschen, die sich mit Ehrenamtsarbeit im Tierheim einbringen möchten, kamen zu dem Aktionstag.



Von mehr als 1000 Tierheim-Bewohnern insgesamt suchen derzeit 23 Hunde, 44 Katzen sowie 32 weitere Tiere wie Meerschweinchen, Kaninchen, Vögel und Reptilien neue "Eltern".

"Das Interesse, ein Tier aufzunehmen, ist nicht nur in Bezug auf Hunde und Katzen groß, auch Meerschweinchen oder Kaninchen sind gefragt", so eine Mitarbeiterin. Wer Interesse an einem konkreten tierischen "Adoptivkind" hatte, konnte seine Kontaktdaten hinterlassen.

Zudem bot ein Rahmenprogramm Infos für Tierfreaks: Beispielsweise konnten sich Hundehalter bei einer Hundetrainerin über die richtige "Ausbildung" ihrer Schützlinge informieren.