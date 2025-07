Erkenntnis nach Versuch für einen Tag: Rugby ist nichts für Weicheier

Dresden - Rugby. Für mich war das lange Zeit immer dieser Sport, bei dem Menschen in Shorts sehr wütend aufeinander zurennen, sich stapeln wie beim Sommerschlussverkauf und dann trotzdem höflich Danke sagen. Auch in Dresden wird Rugby auf einem hohen Niveau gespielt. Ich wollte das bei den "Rugby Dresden Hillbillies" mal testen. Spoiler: Mein Körper hat schon jetzt diverse Beschwerdebriefe an mein Gehirn geschrieben.