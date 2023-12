Erotischer Advent in Dresdner Galerie: Damen aus Porzellan

In zarten Linien und ausdrucksvollen Körperformen begegnet einem pure Weiblichkeit in den Kaltnadelradierungen von Rita Geißler.

Auch die Plastik "Tafelaufsatz" aus Porzellan gehört zur Ausstellung "Erotischer Advent". © Steffen Füssel

Eine besondere Entdeckung in dieser Ausstellung sind die Muschelfrauen von Silvia Klöde, die viele Jahre als Porzellangestalterin in der Manufaktur in Meißen arbeitete, seit zehn Jahren freischaffend tätig und Mitglied der Künstlergruppe "Weißer Elefant" ist. Sie stellt ihre Arbeiten erstmals in der Galerie Kunst & Eros aus.

Bezaubernd und detailverliebt schauen ihre Porzellandamen mit ihren spitzen Kopfbedeckungen, keck, sanft, lustvoll und verschmitzt in die Welt. Eine Muschelfrau ist geformt aus dunklem Steinzeug mit Goldperle um den Hals, eine andere trägt rotes Haar und Rabenvögel, einer hockt mit Goldring im Schnabel auf ihrem Kopf.

Die Porzellandamen zieren auch Kettenanhänger und Tafelaufsätze mit offenen Muschelschalen.

"Es sind alles Unikate, handwerklich vollkommen und aufwendig liebevoll gestaltet", sagt Galeristin Janett Noack.

Sie freue sich sehr über das Jubiläum des Erotischen Advents, dass die Künstler immer wieder mitmachten, die Bandbreite der Arbeiten weiter wachse, vom Kunsthochschulabsolventen bis zur gestandenen Malerin, so Noack. Es gehe ihr "um Liebe, Zweisamkeit und Miteinander, dass man trotz dieser schwierigen Zeit weiterhin nach vorn schaut“.