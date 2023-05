Erst Grammy, jetzt Goldenes Buch: "Purple Disco Machine" im Rathaus

Dresden - Er ist der erste Grammy-Preisträger, der sich am Mittwoch im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt Dresden eintragen durfte: Tino Piontek (43, "Dopamine") alias DJ Purple Disco Maschine.

Also notierte er kurz und knapp unter den offiziellen Text mit einem Montblanc-Kugelschreiber: "An meine Heimat".

"Ich habe gegoogelt, was man in Goldene Bücher schreiben könnte, aber leider nichts gefunden", schmunzelte der Star-DJ.

Im Februar war Piontek in Los Angeles in der Kategorie "Best Remix Recording" mit einem Grammy, dem wichtigsten Musikpreis der Welt, ausgezeichnet worden.