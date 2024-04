Filmfest Dresden: Preise im Wert von 72.000 Euro vergeben!

Dresden - Bei einer Gala am Samstagabend hat das Filmfest Dresden zahlreiche Preise im Wert von 72.000 Euro vergeben.

Filmfest-Publikum abends vor der Schauburg. © Oliver Killig

Der französisch-kolumbianische Film "La Perra" hat im internationalen Wettbewerb des Filmfests Dresden den Preis als bester Animationsfilm gewonnen.

Der Goldene Reiter für den besten Kurzfilm ging an die südamerikanische Produktion "Alien0089", der sich mit der Welt der Videospiele befasst. Beide Preise sind mit jeweils 7500 Euro dotiert.

Das Filmfest ist in diesem Jahr in seine 36. Auflage gegangen. Es wurden 16 Preise im Wert von 72.000 Euro vergeben. Dabei haben acht Jurys und das Publikum ihre Favoriten aus 60 Kurzfilmen in drei Wettbewerben gekürt.