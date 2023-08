Zeitaufwendiges Hobby: Foto-Zwillinge setzen Dresden perfekt in Szene

Dresden - Man hat das Gefühl, bei den beiden sitzt jeder Schuss: Die Zwillinge Marcel und Patrick Quietzsch (beide 37) begeistern mit ihren Fotos von Dresden mehr als 26.000 Follower auf Instagram. Doch in den imposanten Bildern von DDpix, so heißt ihr gemeinsames Projekt, steckt jede Menge Arbeit.

Marcel (l.) und Patrick Quietzsch (beide 37) fotografieren seit knapp 17 Jahren. © DDpix/Marcel & Patrick Quietzsch

"Manche Motive planen wir über Wochen oder Monate im Voraus", erzählt Patrick. Mit verschiedenen Apps finden sie heraus, "wann und wo beispielsweise der Mond aufgeht und wo man sich mit der Kamera positionieren muss, um diese eine Bildidee fotografisch umzusetzen", ergänzt sein Bruder.

"Es ist also kein Zufall oder Glück, wenn der Vollmond genau hinter der Dresdner Frauenkirche aufgeht oder wir ein Gewitter über der Semperoper einfangen."



Trotz der präzisen Vorbereitung können die Zwillinge nicht einfach zum Ort des Geschehens fahren, schnell das Foto schießen und wieder zurück nach Hause. "Für einige Fotos warten wir mehrere Stunden", erklärt Marcel.

So wie am 27. Juli 2018: An diesem Tag gab es eine totale Mondfinsternis, deren gesamten Verlauf die Brüder in einem Bild festhalten wollten.

"Am Ende standen wir ungefähr sechs Stunden am Fuße eines Brückenpfeilers der Marienbrücke und fotografierten mit zwei verschiedenen Kameras bis tief in die Nacht hinein." Eine Kamera habe immer wieder Aufnahmen der Stadt gemacht.

Die andere ist mittels Kameranachführung dem aufgehenden Mond gefolgt. "Mittels Bildbearbeitung wurde dann eine Auswahl der Aufnahmen zu einer eindrucksvollen Collage zusammengefügt", so Marcel Quietzsch.