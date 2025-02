Was haben Purple Disco Machine und Rebekka Haase gemeinsam?

Leichtathletin Rebekka Haase (32) war sichtlich froh, auf dem Dresdner Semperopernball anwesend zu sein, doch sie musste auch an ihren Trainingsplan denken. © Norbert Neumann

"Ich bin total glücklich hier zu sein", sagt Leichtathletin Rebekka Haase.

"Man kennt ja die Semperoper von Kindesbeinen an. Jetzt beim Ball dabei zu sein ist einfach toll. Theoretisch kann ich auch Walzer tanzen, aber die Tanzschule liegt schon ein paar Jahre zurück."

Aber: "Ich kann nicht durch die Nacht tanzen. Es ist schon eine Ausnahme, dass ich so spät noch raus darf", lacht die Spezialistin über 100 und 200 Meter.

Der Grund: Ein disziplinierter Trainingsplan.

"Am Freitag habe ich meinen nächsten Wettkampf in Berlin" - bei den Istaf Leichtathletik-Hallenmeisterschaften. Um dort fit zu sein, verzichtete Rebekka aufs Tanzen bis in die Morgenstunden.