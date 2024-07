Für Stefanie geht es auf Arbeit um Leben und Tod: Von der Hebamme zur Bestatterin

Nach Jahrzehnten der Arbeit als Hebamme betreibt Stefanie Möller (49) nun ein Bestattungsunternehmen. Hier steht sie an ihrem Leichenwagen. © Norbert Neumann

Die Entscheidung war wohlüberlegt. Nachdem Stefanie Möller 2005 das Hebammenhaus in der Louisenstraße mitbegründet hatte, musste sie den einen Beruf für den anderen an den Nagel hängen:

"Das sächsische Bestattungsgesetz ist von vorgestern und schließt die gleichzeitige Arbeit als Hebamme aus", erklärt Möller. Sie gründete ihr eigenes Bestattungsunternehmen "Ankerlichten".

In einem städtischen Unternehmen zu arbeiten kam für Möller genauso wenig infrage wie in einer Klinik als Hebamme zu arbeiten: "Ich habe immer ein wenig Angst, bevor ich den Körper sehe. Mir hilft zu wissen, wer den Menschen liebt", so Möller.

Die ersten drei Aufträge als zertifizierte Bestatterin waren Kinder. Einer der jüngsten Aufträge führte zu einer Kundin, die noch lebte.

Wochen vor ihrem Tod lernte sie die Dame kennen: "Ich habe erklärt, dass ich zu arbeiten beginne, wenn die Dame ihren Körper nicht mehr braucht." Auch bei der Beerdigung war Stefanie anwesend.