Ganz in Weiß: Dresden feiert am Samstag eine White Night

Dresden - Holt die weißen Sachen aus dem Schrank. Denn die Farbe der Unschuld wird zum Motto für eine ganze Nacht. Am Samstag steigt in Dresden eine White Night.

Die White Night im My House gibt es seit vielen Jahren. © PR

So ganz unschuldig wird es aber nicht zugehen, wenn am Samstag im My House die White Night steigt. Das beliebte Party-Konzept gibt es seit vielen Jahren, lockt immer wieder viele Nachtschwärmer an.

Neben dem Motto gibt es noch einen anderen Grund, der für eine ausgelassene Party-Nacht spricht. Denn an den Plattentellern steht das DJ-Duo Disco Boys, die mit dem Mega Hit "For You" einen Kracher für Generationen machten und seit zwei Jahrzehnten erfolgreich durch die Clubs des Landes touren.

22.30 Uhr öffnen am Samstag in der My House Summerlounge die Türen. Gefeiert wird dann in Weiß unter Palmen direkt am Pool.

Tickets gibt es für 14 Euro im Vorverkauf. Abendkasse kostet 20 Euro. Auch Tische und Zutritt zur VIP-Area kann man buchen.

Pflicht beim Einlass: Mindestens ein Kleidungsstück muss weiß sein.