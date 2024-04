Gelebte Inklusion in der Comödie: Bühne frei für tolle Schauspieler mit Handicap

Dresden - Die Fußstapfen, in die sie tritt, sind groß. Doch das macht ihr keine Angst. Carina Kühne (39) übernimmt in der Inklusionskomödie "Goldfische" die Hauptrolle von Luisa Wöllisch (27) - dem Star aus dem gleichnamigen Film von 2019.

Die alten und die neuen Theater-"Goldfische" (v.l.): Carina Kühne (39), Mick Morris Mehnert (28), Sascha Schicht (24) und Luisa Wöllisch (27). © Steffen Füssel

Noch bis Freitag steht die Theater-Inszenierung mit Luisa auf dem Spielplan der Dresdner Comödie. Für das Juni-Gastspiel in den Hamburger Kammerspielen und die 2026er-Tournee schlüpft Carina in ihre Rolle.

Grund für die Neubesetzung der Dresdner Produktion: "Ich stehe in München auf der Bühne", sprudelt es aus Luisa Wöllisch heraus. "Aber das Publikum in Dresden war unglaublich. Es gab so viel Applaus. Ich bekomme gleich Gänsehaut", sagt sie gerührt.

Das macht Carina Mut - die beiden jungen Frauen mit Down-Syndrom probten am Mittwoch gemeinsam in Dresden. "Ich habe schon Theater gespielt. Am Gripstheater in Berlin. Und ich habe in vielen Filmen mitgespielt", zählt Carina u.a. die Serien "In aller Freundschaft" und "Die Bergretter" auf.

"Ich bin nicht Luisa, ich bin ich, aber ich schaffe das auch", sagt sie selbstbewusst.