Generaldirektor(in) gesucht: Wer wird Marion Ackermanns SKD-Nachfolge?

Dresden - Ab 1. Juni kommenden Jahres ist Marion Ackermann (59), Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), neue Präsidentin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) in Berlin. Ist der Job in Berlin nunmehr vergeben, muss der Job in Dresden neu besetzt werden. Der Freistaat Sachsen wird eine Findungskommission ernennen.