Gleiche schlimme Diagnose: Krebs-Drama auch bei Wolles Zwillingsbruder!

Dresden - Geschwister stehen sich nahe. Zwillinge noch viel mehr. In Freud' und Leid, im Denken und Erleben sind sie aufs Engste verbunden.

Die Zwillingsbrüder Frank (69) und Wolle Förster (69) feiern im nächsten Jahr ihren 70. Geburtstag. © Foto Koch

Auch Multi-Unternehmer Wolle Förster (69) und sein Zwillingsbruder Frank teilen gerade ein Schicksal: Prostatakrebs, zum Glück rechtzeitig bei der Vorsorgeuntersuchung entdeckt - bei beiden!

"Gleich nach meiner eigenen Diagnose habe ich meinen Zwillingsbruder zur Vorsorge geschickt. Das hat mir mein Urologe Alexander Rentschler dringend geraten", so Wolle Förster. Er selbst wurde bereits Mitte September erfolgreich von Professor Christian Thomas (46) in der Uniklinik Dresden operiert. Am 21. Dezember steht nun auch seinem Bruder der Eingriff bevor.



Allerdings mit einem Unterschied. "Bei mir kam einer der drei Da-Vinci-Roboter zum Einsatz, mit dem seit 17 Jahren an der Uniklinik gearbeitet wird.