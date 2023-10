Diagnose Prostatakrebs! Wolle erfolgreich in Uniklinik operiert

Dresden - Es ist eine Erkrankung, über die "Mann" nur ungern spricht. Doch Dresdens Multi-Unternehmer Wolle Förster (68) geht damit nun mutig an die Öffentlichkeit: "Bei mir wurde Prostatakrebs festgestellt!"

In der Uniklinik Dresden wurde Wolle Förster operiert. Das Krankenbett teilt es sich mit seiner "Prostimaus". © privat

"Über 68.000 Männer wurden 2022 in Deutschland mit dieser Diagnose konfrontiert", weiß Försters Urologe Dr. Alexander Rentschler (48). Über 14.000 Männer verloren den Kampf gegen den Krebs.

"Ich hatte großes Glück", sagt Förster. "Nur weil ich regelmäßig zur Vorsorge gehe, wurde der aggressive Krebs rechtzeitig festgestellt - bevor er streut. Ich habe mich nicht nur auf das Abtasten verlassen, sondern auch einen Bluttest, den sogenannten PSA-Test gemacht."

Dieser Test (keine Kassenleistung, kostet Patienten rund 20 Euro) kann frühzeitig Hinweise auf Prostatakrebs geben. "Sonst hätte ich den Krebs gar nicht gemerkt", gesteht Wolle.

"Die meisten Patienten trifft die Diagnose in einem Zustand, in dem sie sich gesund fühlen", bestätigt Prof. Christian Thomas (46), Direktor der Urologischen Klinik an der Uniklinik. "Ich empfehle eine regelmäßige Vorsorge allen Männern zwischen 50 und 70 Jahren."

Dem kann sich Wolle nur anschließen.