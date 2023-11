Glückspilz bitte melden! Hope-Gala: Hauptgewinn noch immer nicht abgeholt

Beim Losverkauf auf der Hope-Gala (v.l.): Ex-Fußballtrainer Ede Geyer (79), Ministerin Barbara Klepsch (58) und Ex-MDR-Ratgeber Peter Escher (69). © Eric Münch

Also noch mal ins Portemonnaie schauen und alle Jackentaschen umstülpen. Denn es geht sprichwörtlich um das große Los: eine 15-tägige Traumreise für zwei Personen nach Südafrika.

Sponsor Diamir Reisen hat einen Super-Urlaub zusammengestellt - mit Business-Flügen, einem Aufenthalt in Kapstadt, Ausflügen in die Weinberge, Übernachtungen in einer Luxus-Lodge im privaten Naturreservat, wo der Gewinner hautnah die afrikanische Tierwelt erleben kann.

Wert der Reise: circa 13.000 Euro.

"Dass der Hauptgewinn nicht eingelöst wird, habe ich bisher noch nie erlebt", ist Gala-Organisatorin Michaela Gornickel selbst erstaunt.