Go-Trabi-Go-Star Claudia Schmutzler kriegt in der Comödie ihr Fett weg

Übungen mit dem großen Gymnastikball - Claudia Schmutzler (57, r.) bleibt als Witwe Karin nichts erspart. © PR/Robert Jentzsch

Stumpis Filmtochter aus "Go Trabi Go" unterzieht sich jedoch keiner sächsischen Spezialdiät. Vielmehr steht sie schlank und rank bis 19. November in der Weihnachts-Crash-Komödie "Winterspeck" auf der Bühne der Comödie.



Die Dresdnerin feierte im vorigen Jahr ein kleines Comeback. Nach 25 Jahren spielte Claudia Schmutzler erstmals wieder in ihrer Heimatstadt - als "Winterspeck"-Witwe Karin, für die das erste Weihnachtsfest ohne Mann vor der Tür steht.

Karin flieht ins Fitnessstudio, wo sie Dauer-Single Gudrun und Familienfest-Muffel Sandra trifft. Das Weihnachts-Hasser-Trio ist komplett.

Das Stück lief im vergangenen Winter so erfolgreich, dass es nun erneut auf dem Programm steht. Für Claudia Schmutzler ein Glücksfall.

"Ich war 2018 bei der Premiere von 'Go Trabi Go' im Theater als Gast eingeladen und fand es so toll, dass ich selbst auf dieser Bühne stehen wollte", schwärmt die Wahlberlinerin. Der Wunsch ging in Erfüllung.