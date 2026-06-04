Gold Star für die Dresdner WeinKulturBar

Dresden - Den Grundstein hatte Sommelier Silvio Nitzsche (51) gelegt - sein Nachfolger in der Striesener "WeinKulturBar", Patrick Nitsche (31), fährt die Ernte ein.

Patrick Nitsche (31) blättert in der "WeinKulturBar" durch seine dicke Weinkarte. © Thomas Türpe

Die Weinbar wurde zum ersten Mal in der international viel beachteten "Star Wine List of the Year" mit dem "Gold Star" in der Kategorie "Long List" ausgezeichnet.

Die "Star Wine List" ist ein Wegweiser für alle Weinliebhaber. Prangt das rote Logo mit der weißen Stern-Silhouette an einer Bar, kann man dort getrost einkehren.