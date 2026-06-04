Gold Star für die Dresdner WeinKulturBar
Dresden - Den Grundstein hatte Sommelier Silvio Nitzsche (51) gelegt - sein Nachfolger in der Striesener "WeinKulturBar", Patrick Nitsche (31), fährt die Ernte ein.
Die Weinbar wurde zum ersten Mal in der international viel beachteten "Star Wine List of the Year" mit dem "Gold Star" in der Kategorie "Long List" ausgezeichnet.
Die "Star Wine List" ist ein Wegweiser für alle Weinliebhaber. Prangt das rote Logo mit der weißen Stern-Silhouette an einer Bar, kann man dort getrost einkehren.
"Trotzdem wird der Wein jetzt bei mir nicht teurer", versichert Nitsche. Bei ihm gibt's nicht nur über 600 Weine auf der Karte, sondern auch ein frisches Ambiente samt Gemälden von Ekkehard Tischendorf (50).
"Die Kultur im Namen der Bar soll wiederbelebt werden, mit zwei Ausstellungen pro Jahr", so Nitsche.
Titelfoto: Thomas Türpe