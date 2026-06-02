SKD starten Ticketverkauf für eines der "Ausstellungshighlights 2026"

Dresden - Offenbar rechnet man mit starkem Andrang: Obwohl die Ausstellung "Correggio. Berührend menschlich" in der Gemäldegalerie Alte Meister erst am 19. September öffnet, haben die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) schon einmal den Ticketvorverkauf gestartet.

Correggios sinnenfrohes Gemälde "Danaë" (1531/32). © Galleria Borghese/Mauro Coen via SKD DResden

Die SKD bezeichnen die kommende Schau wohl nicht ohne Grund als eines der "Ausstellungshighlights 2026". Die Werke von Antonio Allegri, genannt Correggio (1489-1534), zählen laut Museumsmitteilung "zu den faszinierendsten Zeugnissen der italienischen Renaissance".

Er gilt durch atmosphärischen Einsatz von Licht, fröhlich-lebhaften Figuren und originellen Neuformulierungen religiöser und erotischer Bildthemen als prägender Maler seiner Epoche - auch wenn er heute weniger bekannt sei als seine Zeitgenossen Leonardo, Michelangelo und Raffael.

Überliefert sind rund 60 Gemälde, ein relativ kleines Œuvre. Die Schau "Correggio. Berührend menschlich" sei laut SKD die erste große Ausstellung zum Gesamtwerk des Malers außerhalb Italiens. Das verspricht, ein Besuchermagnet zu werden. Der Ticketvorverkauf hat begonnen.