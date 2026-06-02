72 Tage Open-Air: "Palais Sommer" feiert Jubiläum am Neumarkt

Dresden - Das eintrittsfreie Kulturfestival "Palais Sommer" startet am 20. Juni mit einer Spanischen Nacht in seine 17. Saison und feiert zugleich seinen fünften Geburtstag am Standort Neumarkt.

Torsten Munk (50, l.) vom Hauptpartner Dresdner Wohnungsgenossenschaften, Festival-Chef Jörg Polenz (62) und Programmleiterin Lylou Moulin (25) schneiden die Geburtstagstorte an. © Eric Münch

Bis 30. August stehen an 72 Tagen in Dresden auf dem Neumarkt (20. Juni bis 26. Juli) und im Alaunpark (27. Juli bis 30. August) über 200 Veranstaltungen - darunter 21 Konzerte, elf Tanznächte, fünf Podiumsgespräche und 106 Yoga-Sessions - auf dem Programm.

"Das Festival hat ein Budget von 1,3 Millionen Euro und finanziert sich über Spenden, Sponsoren, Partner und den Freundeskreis Comuneo", so Veranstalter Jörg Polenz (62).

Zu den Highlights zählen acht "Palais.Horizonte"-Ländernächte, Jugendtag (26. Juni), Seniorentag (6. Juli), Familientag (12. Juli), Malerei-Workshops im Museumsgarten der Städtischen Galerie, die Open-Air-Ausstellungen "Fama Piktura" und "Fama Skulptur" und die Yoga-Sessions an der Frauenkirche zum Welt-Yoga-Tag (21. Juni).