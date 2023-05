Grandioses Wetter: Das sind unsere Tipps für Euren Sonntag

Das Wetter an diesem Sonntag soll grandios werden. Also ab nach draußen mit Euch. Wir haben die Tipps für Dresden und Umgebung.

Von Annett Daube

Internationaler Museumstag

Sachsen - Zum Internationalen Museumstag laden am Sonntag zahlreiche Museen die Besucher ein, analoge und digitale Aktionen zu erleben. Über 1400 Museen bundesweit bieten spannende Führungen, Mitmachprogramme, Vorträge, Lesungen und Feste an. Alle Häuser und ihre Angebote sind auf museumstag.de zu finden.



Auch in die Technischen Sammlungen in Dresden hat man heute freien Eintritt. © Thomas Türpe

Kunstmarkt

Lunzenau - Interessante Arbeiten von Künstlern aus der Region werden auf dem Kunstmarkt auf Schloss Rochsburg am Sonntag von 10.30 bis 17 Uhr gezeigt. Von Malerei und Fotografie über Keramik, Schmuck bis Filzarbeiten sind ganz unterschiedliche Werke zu bestaunen und zu kaufen. Der Eintritt ist frei.

Schloss Rochsburg. © Kristin Schmidt

Von Drachen und Sternen

Dresden - Mit der Veranstaltung "Von Drachen und Sternen" will die Reihe "Prießnitzstraße - Stadt.Land.Fluss" am Sonntag ab 16 Uhr zum Barockmusik-Konzert in die ehemalige "Drachenschänke" am Elberadweg einladen. Das ehemalige Gartenhaus des "Linckeschen Bades" war ein bekanntes Ausflugsziel und ein bedeutender Ort des Dresdner Theaterlebens, seine Geschichte reicht bis ins Jahr 1734 zurück. Die App "Behind The Stars" vom Mathematisch-Physikalischen Salon der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist nützlich, denn zum Programm gehört auch die Erklärung der einstigen Sonnen- und Monduhr an der "Drachenschänke". Anmeldung zur Veranstaltung über die Buchhandlung Lesezeichen unter Telefon 0351/8033914. Tickets: 20 Euro.



Hutkonzert

Dresden - Junge Talente kommen auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ganz groß raus. Am Sonntag tritt ab 15 Uhr der Sänger "Showko" unter dem Motto "Es ist gut so!" auf. Er liebt die Vielfalt und liefert Soul, Ska, Deutschrock, Funk, Reggae und Pop - gegen eine Spende in den Hut.



Der Konzertplatz Weißer Hirsch. © Thomas Türpe

Hoffest

Klingenberg - Auf zum Hoffest! Bei Essig Schneider in Klingenberg wartet am Sonntag von 10 bis 17 Uhr ein buntes Programm aus der Welt des Handwerks und der Landwirtschaft auf Besucher. Vorführungen von Werkzeugen und Geräten, eine Greifvogelschau, Blasmusik und Kinder-Aktivitäten gehören dazu. Eintritt: 3 Euro. Kinder frei.



Leipziger Sammlermesse

Leipzig - Im Rahmen des größten Antik-Trödelmarktes in Deutschland am Wochenende werden bei der ersten Leipziger Sammlermesse am Sonntag (10 bis 18 Uhr) im Foyer der Agra-Messehallen (Bornaische Straße 210) rund 50 Aussteller Briefmarken, Münzen, Medaillen, Abzeichen oder Orden anbieten. Experten begutachten die Raritäten und helfen bei der Wertermittlung. Der Eintritt ist frei.



Burgspektakel auf der Burg Kuckuckstein

Liebstadt - Beim Kuckucksteiner Burgspektakel können die Besucher hoch über dem Seidewitztal eine Zeitreise ins Mittelalter erleben. Ab 10 Uhr unterhalten Ritter und Gaukler das Publikum, welches sich auf altes Handwerk, Klamauk und Darstellungen der Mittelaltergruppe des Kulturvereins Dohna freuen kann. Die Künstler führen ihr Programm am Sonntag ab 17 Uhr auf. Eintritt: 7 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei.



Karl-May-Festtage

Radebeul - Zum 30. Jubiläum der Karl-May-Festtage in Radebeul verwandelt sich der Lößnitzgrund wieder in eine abenteuerliche Wild-West-Landschaft. Countrybands sorgen für musikalische Stimmung, der Santa-Fe-Express schnauft über die Kleinbahnschienen, Überfälle sind vorprogrammiert. Vertreter indigener Gruppen aus Amerika sind zu Gast und bringen ihre Kultur näher. Auch das beliebte Goldschürfen, Eselreiten und die Sternreiterparade am Sonntag (ab 10 Uhr) gehören zum Programm. Tickets gibt es unter karl-may-fest.de ab 10/7/Familien 22 Euro.



Auch am Sonntag geht's rund in Radebeul. © Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa

Familien-Spiele-Fest(ung)

Königstein - Am Wochenende gibt es beim Familien-Spielefest auf der Festung Königstein viel Spaß und Bewegung auf dem Tafelberg. Von 12 bis 17 Uhr können neben neuen und beliebten Kinder- und Gesellschaftsspielen auch historische Zeitvertreibe ausprobiert werden. Ein Highlight: Aus 25.000 Legosteinen wird ein Riesen-Mosaik zusammengefügt. Am Sonntag steht das Fest ab 14 Uhr im Zeichen der Puzzle-Meisterschaft. Eintritt: 15/12/Familien 38 Euro.



Auf der Festung Königstein wird gepuzzelt. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild