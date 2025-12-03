 1.289

Große Ehrung für Loschwitzer Plattenladen: Über dieses Preisgeld kann sich Inhaber freuen

Seit 33 Jahren ist das Platten-Geschäft Sweetwater Records in Dresden-Loschwitz eine Institution für Musikliebhaber. Nun wurde der Kultladen ausgezeichnet.

Von Jakob Anders

Dresden - Erstklassig! Seit 33 Jahren ist der Plattenladen Sweetwater Records am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz eine Institution für Musikliebhaber. Nun wurde der Kultladen mit dem bundesweiten "Emil"-Preis ausgezeichnet, zählt damit offiziell zu den besten Plattenläden Deutschlands. Die gesamten 25.000 Euro Preisgeld fließen dabei in die Sanierung des Geschäfts.

Tino Tuch (64) ist der Plattenpapst in einem der besten Plattenläden Deutschlands.
Tino Tuch (64) ist der Plattenpapst in einem der besten Plattenläden Deutschlands.  © Petra Hornig

Jazzmusik dringt aus den Lautsprechern, Kunden stöbern in den Plattenkisten. Für den gelernten Feinmechaniker Tino Tuch (64) war "schon immer klar", dass er mit Platten handeln wolle.

1993 eröffnete er - gegen alle gut gemeinten Ratschläge seiner Freunde - seinen Plattenladen. Vinyl galt lange Zeit als Auslaufmodell in der digitalisierten Musikwelt, doch der Trend kehrte sich um.

"2007 ging der CD-Verkauf massiv zurück und die Schallplatte kam wieder", berichtet der Plattenpapst. Seitdem sei das Geschäft stabil, mache sogar "leicht Plus".

Trotz des guten Umsatzes reiche es aber nicht für eine weitere Vollzeitstelle. Vom Auspacken neuer Lieferungen über das Sortieren bis hin zur Recherche nach frischen Klangperlen - Tino Tuch erledigt alles selbst: "Mir ist lieber, die Leute kaufen drei preiswerte Platten als zwei teure."

Der Plattenladen befindet sich an der Friedrich-Wieck-Straße in Loschwitz.
Der Plattenladen befindet sich an der Friedrich-Wieck-Straße in Loschwitz.  © Petra Hornig
Das Logo des Kultladens am Körnerplatz.
Das Logo des Kultladens am Körnerplatz.  © Petra Hornig

33 Jahre "Sweetwater Records" am Körnerplatz

Inhaber muss noch Corona-Hilfen zurückzahlen

Beim Stöbern in den Plattenkisten findet sich ein Tonträger für jedes Ohr und jeden Geldbeutel.
Beim Stöbern in den Plattenkisten findet sich ein Tonträger für jedes Ohr und jeden Geldbeutel.  © Petra Hornig

Rein aus Zeitgründen gibt es keinen Online-Shop. Wer vorbeikommt, findet eine sorgfältig kuratierte Auswahl aus Rock, Jazz und klassischer Musik.

Mit dem "Emil"-Preis wurden bundesweit 14 Plattenläden ausgezeichnet.

Bei Sweetwater Records soll das Preisgeld sichtbar werden, neue Regale und eine neue Theke sind geplant: "Na ja, und ein Teil muss wieder zurück an die Bank", spielt Tuch lächelnd auf die Rückzahlung von Corona-Hilfen an.

Übrigens: Nach einem langen Arbeitstag voller Musik genießt Tino sein Feierabendbier zu Hause am liebsten in Ruhe. Infos: sweetwaterjazz.de.

