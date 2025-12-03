Große Ehrung für Loschwitzer Plattenladen: Über dieses Preisgeld kann sich Inhaber freuen

Dresden - Erstklassig! Seit 33 Jahren ist der Plattenladen Sweetwater Records am Körnerplatz in Dresden-Loschwitz eine Institution für Musikliebhaber. Nun wurde der Kultladen mit dem bundesweiten "Emil"-Preis ausgezeichnet, zählt damit offiziell zu den besten Plattenläden Deutschlands. Die gesamten 25.000 Euro Preisgeld fließen dabei in die Sanierung des Geschäfts.

Tino Tuch (64) ist der Plattenpapst in einem der besten Plattenläden Deutschlands. © Petra Hornig

Jazzmusik dringt aus den Lautsprechern, Kunden stöbern in den Plattenkisten. Für den gelernten Feinmechaniker Tino Tuch (64) war "schon immer klar", dass er mit Platten handeln wolle.

1993 eröffnete er - gegen alle gut gemeinten Ratschläge seiner Freunde - seinen Plattenladen. Vinyl galt lange Zeit als Auslaufmodell in der digitalisierten Musikwelt, doch der Trend kehrte sich um.

"2007 ging der CD-Verkauf massiv zurück und die Schallplatte kam wieder", berichtet der Plattenpapst. Seitdem sei das Geschäft stabil, mache sogar "leicht Plus".

Trotz des guten Umsatzes reiche es aber nicht für eine weitere Vollzeitstelle. Vom Auspacken neuer Lieferungen über das Sortieren bis hin zur Recherche nach frischen Klangperlen - Tino Tuch erledigt alles selbst: "Mir ist lieber, die Leute kaufen drei preiswerte Platten als zwei teure."