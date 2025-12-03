Sommernachtsball in Dresden: Ticketverkauf hat begonnen - und "Early Birds" können sparen

Der Ticketverkauf für den Dresdner Sommernachtsball 2026 hat begonnen. Wer schnell ist, kann eine ganze Menge sparen.

Von Katrin Koch

Dresden - Der frühe Vogel fängt den Wurm - der schnelle Ticketkäufer spart. Auch beim Dresdner Sommernachtsball.

Beim Sommernachtsball darf auch auf der Bühne getanzt werden.
Beim Sommernachtsball darf auch auf der Bühne getanzt werden.  © Thomas Türpe

Ganze 40 Euro preiswerter sind die Early-Bird-Tickets für den 3. Sommernachtsball der Staatsoperette am 19. September 2026. Wer bis 5. Januar Tickets kauft, zahlt statt 219 nur 179 Euro.

"Im Preis inklusive sind ein Begrüßungsgetränk, die Premiere, Tanz und Mitternachtssnack", erklärt Theatersprecherin Jana Wiemer.

Der Sommernachtsball steht unter dem Motto „Reise in die Unterwelt“. Inspiriert von der Orpheus-Sage entführt der Abend in eine mystische Schattenwelt.

Nach der Uraufführung des Tanzabends "Ich, Eurydike" erwartet die Gäste Büfett und Tanz im ganzen Haus. Infos: staatsoperette.de.

Titelfoto: Thomas Türpe

