Sächsische Handwerksgeschichte zieht um: Alte Webstühle haben neues Zuhause

Dresden - Tapetenwechsel für ein Stück sächsische Handwerksgeschichte! Die historischen Handwebstühle aus dem Palitzsch-Museum in Dresden -Prohlis sind jetzt in der Hofmühle im Stadtteil Altplauen zu Hause.

Alles in Kürze

Stehen nicht nur herum, sondern werden auch genutzt: Die alten Webstühle sind umgezogen. © Handweberei, Museum Hofmühle Dresden

Die ältesten Webstühle des Ensembles wurden um 1920 in Chemnitz hergestellt, kamen nach Angaben des Rathauses ab 1936 in einer Dresdner Werkstatt zum Einsatz.

Nach Ankauf der kompletten Werkstattausstattung durch die Technischen Sammlungen (1993) waren die hölzernen Geräte im Palitzsch-Museum untergebracht. Dort dienten sie einer aktiven Webgruppe, die die historischen Stühle in Schuss hielt.

Wegen Personalmangels an der Jugendkunstschule wurde das Angebot jedoch eingestampft, die Verantwortlichen suchten nach einer Anschlusslösung.

Die findet sich jetzt in der alten Bienertmühle an der Weißeritz, wo die Stühle in die Dauerausstellung eingebunden sind. Das Museum Hofmühle (Eröffnung 2005) wird die Technik aber nicht nur präsentieren, sondern durch aktive und regelmäßige Nutzung wirksam pflegen und funktionsfähig halten.